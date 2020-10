“Quando ci siamo…”. Bomba al GF Vip, Adua Del Vesco fa un passo falso e svela la bugia. Furia Tommaso Zorzi (Di martedì 6 ottobre 2020) Alfonso Signorini ha inaugurato la settima puntata del Grande Fratello Vip parlando del “caso” Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. L’attrice, nel corso della passata settimana, si è confidata con Matilde Brandi e con Dayane Mello e durante questa conversazione ha dichiarato che Massimiliano, suo ex fidanzato, è gay. E quando il conduttore l’ha mandata in onda con tanto di sottotitoli immediatamente la Del Vesco ha smentito tutto. A sganciare la Bomba ci aveva pensato poi Tommaso Zorzi che già in confessionale aveva rivelato che Adua, in albergo, prima ancora di entrare nel reality, gli avrebbe rivelato che Massimiliano è gay. Una rivelazione che ha fatto arrabbiare Adua, che per tutta la serata ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Alfonso Signorini ha inaugurato la settima puntata del Grande Fratello Vip parlando del “caso”Dele Massimiliano Morra. L’attrice, nel corso della passata settimana, si è confidata con Matilde Brandi e con Dayane Mello e durante questa conversazione ha dichiarato che Massimiliano, suo ex fidanzato, è gay. E quando il conduttore l’ha mandata in onda con tanto di sottotitoli immediatamente la Delha smentito tutto. A sganciare laci aveva pensato poiche già in confessionale aveva rivelato che, in albergo, prima ancora di entrare nel reality, gli avrebbe rivelato che Massimiliano è gay. Una rivelazione che ha fatto arrabbiare, che per tutta la serata ha ...

hazza12345879 : RT @_harryswarmhug_: golden esce sicuro quando: -siamo a scuola -stiamo dormendo -stiamo mangiando ve lo garantisco - A_Ginger : RT @Giulia_B: Ci odiano, e dicono di farlo per il nostro bene. Ma del nostro bene non gliene frega niente, ci odiano e basta: e quell'odio… - feltonsguitar : Quando siamo finalmente arrivati a quando si sono messi a dormire ha urlato come un pazzo, una settimana solo per s… - ilaablckbrn : RT @_harryswarmhug_: golden esce sicuro quando: -siamo a scuola -stiamo dormendo -stiamo mangiando ve lo garantisco - SoloCristy : RT @Giulia_B: Ci odiano, e dicono di farlo per il nostro bene. Ma del nostro bene non gliene frega niente, ci odiano e basta: e quell'odio… -

Ultime Notizie dalla rete : “Quando siamo…” Morte Marco Cerrone: la comunità attende i funerali. Cordoglio dall'Ater ciociariaoggi.it