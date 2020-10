Premio Nobel per la Fisica 2020, i vincitori sono Penrose, Genzel e Ghez per le scoperte sui buchi neri (Di martedì 6 ottobre 2020) Premio Nobel per la Fisica 2020, i vincitori: ecco chi ha vinto Oggi, martedì 6 ottobre 2020, sono stati resi noti i nomi dei vincitori del Premio Nobel per la Fisica 2020, l’ambito riconoscimento assegnato annualmente dall’Accademia Reale Svedese delle Scienze. Si tratta di Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez, premiati per le loro scoperte su uno dei fenomeni più straordinari dell’universo, i buchi neri. Il Premio Nobel per la Fisica 2020 è andato per metà a Roger ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020)per la, i: ecco chi ha vinto Oggi, martedì 6 ottobrestati resi noti i nomi deidelper la, l’ambito riconoscimento assegnato annualmente dall’Accademia Reale Svedese delle Scienze. Si tratta di Roger, Reinharde Andrea, premiati per le lorosu uno dei fenomeni più straordinari dell’universo, i. Ilper laè andato per metà a Roger ...

