Parma, Darmian saluta: 'Non vi dimenticherò mai' (Di martedì 6 ottobre 2020) ... il programma completo Juventus, Ronaldo: "La squadra lavora sorridendo, vedo un buon futuro" Atalanta, De Roon: "Siamo più forti ma lo Scudetto…" Romelu Lukaku si confessa a "La Gazzetta dello Sport"... Leggi su europacalcio (Di martedì 6 ottobre 2020) ... il programma completo Juventus, Ronaldo: "La squadra lavora sorridendo, vedo un buon futuro" Atalanta, De Roon: "Siamo più forti ma lo Scudetto…" Romelu Lukaku si confessa a "La Gazzetta dello Sport"...

DiMarzio : #Inter, domani le visite mediche di #Darmian: fatta per il suo arrivo dal #Parma - SpazioInter : Darmian saluta il Parma: 'Non vi dimenticherò. Ora una nuova avventura' - - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Inter, Darmian: 'Grazie Parma. Ora per me inizia una nuova avventura' - - fcin1908it : Inter, Darmian: 'Grazie Parma. Ora per me inizia una nuova avventura' - - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Darmian: 'Parma sempre nel mio cuore, ora per me inizia una nuova avventura' -