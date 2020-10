Ice memory: si ferma la missione sul Grand Combin (Di martedì 6 ottobre 2020) Progetto Ice memory: stop alla missione sul Grand Combin. Massime sempre sopra lo zero hanno reso più difficile del previsto l’estrazione dei campioni di ghiaccio Dopo tre tentativi interrotti a una ventina di metri di profondità, il team italo-svizzero di scienziati del programma Ice memory ha dovuto lasciare il campo sul massiccio del Grand Combin. I… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 6 ottobre 2020) Progetto Ice: stop allasul. Massime sempre sopra lo zero hanno reso più difficile del previsto l’estrazione dei campioni di ghiaccio Dopo tre tentativi interrotti a una ventina di metri di profondità, il team italo-svizzero di scienziati del programma Iceha dovuto lasciare il campo sul massiccio del. I… L'articolo Corriere Nazionale.

Dopo tre tentativi interrotti a una ventina di metri di profondità, il team italo-svizzero di scienziati del programma Ice Memory ha dovuto lasciare il campo sul massiccio del Grand Combin. I ...

Progetto Ice Memory, conoscere il passato attraverso il ghiaccio

Un team sta conducendo importanti rilievi sui ghiacciai del Grand Combin, ma purtroppo la missione è stata sospesa a causa dello scioglimento dei ghiacci.

