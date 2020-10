Almanacco del 06-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 ottobre 2020)del giorno e Ben ritrovati in ascolto dal redazione da Francesco Vitale Oggi è martedì 6 ottobre la chiesa ricorda San Bruno sacerdote nome Bruno deriva dal tedesco Brum Che vuol dire scuro riferito al colore dei capelli e della carnagione sono nati oggi Paolo Valenti Ivan Graziani e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi vero ogni troviamo Roger dove sei Non ci sono i nani di oggi li facciamo a Tiziana Stefano e Maria voi l’augurio di una meravigliosa giornata insieme anche le cuori che ci arrivano veloci veloci vedere Roger Paci porta Come si dice la nostra li spina Eh quindi Inoltre Howanche a Saverio Pamela Sergio Antonio Tantissimi auguri a ciascuno di voi vedo veramente Fanciulli che crescono è un’emozione vedere come crescono le persone erano bei tempi ragazzini ragassuoli giustamente insomma ecco che qui ...