Si immette sulla Pontina e si scontra con un’auto: Smart si ribalta, lunghe code in direzione sud (FOTO) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Incidente oggi pomeriggio sulla statale Pontina dove un’auto si è ribaltata tra Ardea e Aprilia in direzione sud. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.15 ma in questo momento permangono ancora forti rallentamenti. Incidente sulla Pontina oggi 5 ottobre 2020 L’incidente, che ha coinvolto due auto, è stato rimosso. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione una macchina, immettendosi dalla laterale, è entrata in contatto con una Smart – guidata da una ragazza rimasta ferita nell’impatto – che si è ribaltata. Il sinistro è avvenuto all’altezza del km 37+800. Sul posto, oltre al 118 e al personale Anas, sono intervenuti anche i Vigili del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Incidente oggi pomeriggiostataledove un’auto si èta tra Ardea e Aprilia insud. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.15 ma in questo momento permangono ancora forti rallentamenti. Incidenteoggi 5 ottobre 2020 L’incidente, che ha coinvolto due auto, è stato rimosso. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione una macchina,ndosi dalla laterale, è entrata in contatto con una– guidata da una ragazza rimasta ferita nell’impatto – che si èta. Il sinistro è avvenuto all’altezza del km 37+800. Sul posto, oltre al 118 e al personale Anas, sono intervenuti anche i Vigili del ...

Advertising

CorriereCitta : Si immette sulla Pontina e si scontra con un’auto: Smart si ribalta, lunghe code in direzione sud (FOTO) - muoversincampan : Sul Ramo di Capodichino, si raccomanda prudenza per un incendio sulla rampa che immette i veicoli provenienti da Su… - muoversincampan : Sulla SS7 Bis rallentamenti tra l'innesto con la SS7 Quater Domitiana in entrambe le direzioni e sulla rampa che im… -