Ora è anche ufficiale: Monza, dall'Inter arriva Pirola

Vi abbiamo anticipato l'interesse del Monza per Lorenzo Pirola, difensore dell'Inter primavera. Questa la nota del club brianzolo: "Difensore mancino giovane e molto promettente: ecco Lorenzo Pirola, che arriva dall'Inter a titolo temporaneo annuale."

Dall'@Inter arriva Lorenzo Pirola! !https://t.co/TCbny4NO10 pic.twitter.com/jvzTQTT6YP — AC Monza (@ACMonza) October 5, 2020

Foto: sito Monza

L'articolo Ora è anche ufficiale: Monza, dall'Inter arriva Pirola proviene da Alfredo Pedullà.

