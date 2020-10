Nadef: bozza, deficit/pil al 10,8% in 2020, al 5,7% in 2021 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Il deficit/pil salirà dall'1,6% del 2019 al 10,8% nel 2020. Poi dovrebbe scendere al 5,7% nel 2021, al 4,1% nel 2022 e al 3,3% nel 2023. E' quanto emerge dalla bozza della Nadef. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Il/pil salirà dall'1,6% del 2019 al 10,8% nel. Poi dovrebbe scendere al 5,7% nel, al 4,1% nel 2022 e al 3,3% nel 2023. E' quanto emerge dalladella

