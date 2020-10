De Magistris: «Il Napoli non aveva alternative a non partire» (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Io non credo che il Napoli avesse alternative nel momento in cui la Asl ha imposto, con delle prescrizioni forti e paventando anche responsabilità di natura penale, di non partire. Poi, se questa è stata una decisione autonoma dell’Asl, lo lascio al ragionamento, all’intuizione e alla sagacia di molti». Così il sindaco di Napoli, Luigi … L'articolo De Magistris: «Il Napoli non aveva alternative a non partire» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Io non credo che ilavessenel momento in cui la Asl ha imposto, con delle prescrizioni forti e paventando anche responsabilità di natura penale, di non. Poi, se questa è stata una decisione autonoma dell’Asl, lo lascio al ragionamento, all’intuizione e alla sagacia di molti». Così il sindaco di, Luigi … L'articolo De: «Ilnona non» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La7tv : #omnibus Il sindaco di Napoli @demagistris sul processo di Catania nei confronti di Matteo Salvini: 'Quella volontà… - MondoNapoli : Parla De Magistris: 'Il Napoli non aveva scelta, non poteva partire. Si rischiavano sanzioni penali..' -… - AlbertoLaudati : RT @CalcioFinanza: #DeMagistris: «Il #Napoli non aveva alternative a non partire» - sportli26181512 : Juve-Napoli, il sindaco De Magistris: 'Non so se sia stata una decisione autonoma dell'Asl...': Luigi De Magistris… - bianca_caimi : RT @La7tv: #omnibus Il sindaco di Napoli @demagistris sul processo di Catania nei confronti di Matteo Salvini: 'Quella volontà politica era… -