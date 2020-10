Calciomercato – Tutti i movimenti in entrata dell’Inter

(Di lunedì 5 ottobre 2020)gli acquisti dell’Inter in questa sessione diSi è da poco conclusa la sessione estiva che ha visto l’Inter tra le squadre protagoniste. Eccoi principaliindel club nerazzurro. GIOCATORESQUADRATRASFERIMENTOAchraf HakimiReal MadridDefinitivoAleksandar KolarovRomaDefinitivoAndrea PinamontiGenoaDefinitivoArturo VidalBarcellonaDefinitivoMatteo DarmianParmaPrestito con obbligo di riscattoi trasferimenti non sono riportati in ordine temporaleL'articoloindell’Inter proviene da intermagazine.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Sampdoria: tutte le trattative dell’ultimo giorno «Il problema è l’ingaggio del calciatore, perché quanto offerto dal Torino non è sufficiente. Se la situazione non ...Ore 18:50 Secondo TMW il Brescia starebbe lavorando con il Genoa per Filip Jagiello, classe ‘97. Il centrocampista polacco si dovrebbe trasferire in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.