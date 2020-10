Bonus pc, pubblicate le FAQ: tutto ciò che c'è da sapere per averlo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo tanta attesa, sono state finalmente pubblicate le FAQ relative al cosiddetto Bonus pc . Il 1° ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che regola la concessione dei voucher per la banda ultralarga, computer e tablet, alle famiglie italiane. Per la prima fase ci sono 204 milioni di euro disponibili, che ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo tanta attesa, sono state finalmentele FAQ relative al cosiddettopc . Il 1° ottobre; stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che regola la concessione dei voucher per la banda ultralarga, computer e tablet, alle famiglie italiane. Per la prima fase ci sono 204 milioni di euro disponibili, che ...

Coraggiorimbocc : #videocorsi_Pc Il bonus PC Internet 2020 arriva in Gazzeta Ufficiale: pubblicate le regole - infoiteconomia : Il bonus PC Internet 2020 arriva in Gazzetta Ufficiale: pubblicate le regole - gnomini : RT @sitodeigrifoni: Pubblicate le regole in caso di positività. Il 'bonus' è un automatismo. Non si chiede. Il rinvio delle partite è dispo… - sitodeigrifoni : Pubblicate le regole in caso di positività. Il 'bonus' è un automatismo. Non si chiede. Il rinvio delle partite è d… - TuttoAndroid : Il bonus PC Internet 2020 arriva in Gazzetta Ufficiale: pubblicate le regole -