Bollette, ecco perché non conviene passare dal mercato di tutela a quello libero (Di sabato 3 ottobre 2020) L’ultimo aggiornamento tariffario ha determinato un aumento dei prezzi del 15,6% per l’energia elettrica e del 11,4% per il gas. Aumento che interessa solo i contratti del mercato tutelato, ovvero il mercato dove il prezzo e le condizioni contrattuali vengono determinate dall’Autorità per l’energia. Mentre, ricordiamo, nel mercato libero i prezzi sono determinati dalla negoziazione delle tariffe tra il fornitore e l’utente, nel mercato di tutela il prezzo dell’energia è calibrato trimestralmente da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) in base all’oscillazione del valore delle materie prime sul mercato. Nonostante l’incremento tariffario, i calcoli effettuati ... Leggi su ilparagone (Di sabato 3 ottobre 2020) L’ultimo aggiornamento tariffario ha determinato un aumento dei prezzi del 15,6% per l’energia elettrica e del 11,4% per il gas. Aumento che interessa solo i contratti delto, ovvero ildove il prezzo e le condizioni contrattuali vengono determinate dall’Autorità per l’energia. Mentre, ricordiamo, neli prezzi sono determinati dalla negoziazione delle tariffe tra il fornitore e l’utente, neldiil prezzo dell’energia è calibrato trimestralmente da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) in base all’oscillazione del valore delle materie prime sul. Nonostante l’incremento tariffario, i calcoli effettuati ...

