Ultime Notizie Roma del 02-10-2020 ore 10:10 Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l'ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il presidente Trump e la moglie Melania sono risultati positivi al covid dopo aver fatto i test a seguito della positività riscontrate in una stretta collaboratrice che secondo la rete e i bici è sintomatiche sta male la notizia è arrivata dallo stesso via Twitter spiegando che inizia per loro la quarantena sta bene faccio avere il medico del presidente Donald continuerà a portare avanti i suoi compiti cancellata la tappa elettorale in Florida prevista nelle prossime ore spiega alla Casa Bianca la vita del presidente avrà un effetto sugli scampoli di campagna elettorale a 32 giorni dal voto e futures su indici vanno giù crolla il prezzo del petrolio Chi sono i contagi per covid Italia sono 2548 nelle

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: in Italia 2.548 casi e 24 decessi. Record di tamponi: 118.236 Il Sole 24 ORE Il FTSEMib conferma le previsioni e parte in rosso

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare l’ultima seduta della settimana in territorio negativo. I principali indici azionari statunitensi han ...

Trump, Johnson, Bolsonaro e Lukashenko: i capi di Stato da scettici a positivi al coronavirus

Tutti e quattro, in momenti diversi, hanno sminuito i rischi della pandemia dimostrando scetticismo verso le misure di prevenzione. I due presidenti in ...

