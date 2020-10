Serie A, ecco il regolamento ufficiale per casi Covid-19: un solo rinvio per squadra (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Lega di Serie A ha ufficialmente pubblicato il regolamento che norma i casi di positività al Covid-19 qualora avvenissero nelle venti squadre del campionato. La Lega ha adottato la norma Uefa ovvero le partite si svolgeranno sempre se i club avranno a disposizione almeno 13 giocatori (si tiene conto dei tesserati ai quali è stato assegnato un numero di maglia), compreso un portiere, negativi all’ultimo test effettuato prima della gara. L’unica eccezione, come capitato nell’ultima settimana al Genoa, è prevista quando un club riscontra almeno dieci positività al Covid-19 nell’arco di sette giorni (tempo che viene calcolato dal momento in cui viene riscontrata la prima positività): in questa circostanza la società può chiedere il ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Lega diA ha ufficialmente pubblicato ilche norma idi positività al-19 qualora avvenissero nelle venti squadre del campionato. La Lega ha adottato la norma Uefa ovvero le partite si svolgeranno sempre se i club avranno a disposizione almeno 13 giocatori (si tiene conto dei tesserati ai quali è stato assegnato un numero di maglia), compreso un portiere, negativi all’ultimo test effettuato prima della gara. L’unica eccezione, come capitato nell’ultima settimana al Genoa, è prevista quando un club riscontra almeno dieci positività al-19 nell’arco di sette giorni (tempo che viene calcolato dal momento in cui viene riscontrata la prima positività): in questa circostanza la società può chiedere il ...

SerieA : Ecco la classifica aggiornata dopo le tre gare di questa sera. ?? Segui l’App ufficiale di Lega Serie A per non perd… - forumJuventus : ?? Domani i sorteggi di #UCL ?? Juventus testa di serie ?? Tutte le fasce complete ?? - SerieA : Si è chiusa la seconda giornata della #SerieATIM. Ecco tutti i risultati! Resta aggiornato con l'App ufficiale di… - Luciano_Aruta : @kariuki74 Poca ironia, si faceva una serie A a due gironi, 8-10 partite in meno ed ecco trovate le finestre in ca… - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: REGOLAMENTO UFFICIALE - Ecco cosa succederà con i casi di #COVID19 in #SerieA: una sola possibilità di rinvio per squadr… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ecco Europa League, ecco le quattro fasce: Napoli e Roma teste di serie, Milan in terza La Gazzetta dello Sport Napoli, Zielinski positivo. La gara con la Juventus si può rinviare? Ecco cosa dice il regolamento

Anche se l'orientamento della Lega di Serie A è quello di far disputare l'incontro, ma decisiva sarà la giornata di domani. Sabato infatti i partenopei effettueranno un altro tampone, e quello sarà ...

Oppo Reno4 Series e Watch, ecco prezzi e offerte pre-order per l’Italia

Aprono ufficialmente le prenotazioni per la serie Oppo Reno4 e per il primo smartwatch Wear OS dell'azienda cinese. Prezzi e bonus per i pre-order.

Anche se l'orientamento della Lega di Serie A è quello di far disputare l'incontro, ma decisiva sarà la giornata di domani. Sabato infatti i partenopei effettueranno un altro tampone, e quello sarà ...Aprono ufficialmente le prenotazioni per la serie Oppo Reno4 e per il primo smartwatch Wear OS dell'azienda cinese. Prezzi e bonus per i pre-order.