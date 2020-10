Koeman: “Noi e la Juve le più forti, ma dovremo dimostrarlo sul campo” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il tecnico del Barcellona, Koeman, dopo la vittoria sul Celta Vigo, ha parlato in conferenza stampa: “Abbiamo portato a termine il nostro lavoro con qualità e disciplina, sono orgoglioso della prova della squadra anche in inferiorità numerica. Essi è stato molto importante per tutti, ha fatto un grande lavoro anche senza palla. Champions? Noi e la Juventus siamo le due squadre più forti ma dovremo dimostrarlo sul campo”. Foto: twitter Barcellona L'articolo Koeman: “Noi e la Juve le più forti, ma dovremo dimostrarlo sul campo” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il tecnico del Barcellona,, dopo la vittoria sul Celta Vigo, ha parlato in conferenza stampa: “Abbiamo portato a termine il nostro lavoro con qualità e disciplina, sono orgoglioso della prova della squadra anche in inferiorità numerica. Essi è stato molto importante per tutti, ha fatto un grande lavoro anche senza palla. Champions? Noi e lantus siamo le due squadre piùmasul campo”. Foto: twitter Barcellona L'articolo: “Noi e lale più, masul campo” proviene da Alfredo Pedullà.

