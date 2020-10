AMD Ryzen 5900X benchmark: vince anche su Intel i9-10900X (Di venerdì 2 ottobre 2020) Trapelano i primi benchmark di AMD Ryzen 5900X che mostrano tutta la potenza della nuova CPU. Impressionante è il salto di qualità nelle prestazioni single core, da sempre tallone d’Achille delle CPU AMD Dopo aver riportato le specifiche di AMD Ryzen 5900X, trapelano anche i prime benchmark. Ricordiamo che si tratta della probabile top di gamma dalla nuova linea di processori Ryzen 5000 basati sull’architettura Zen 3. In particolare AMD Ryzen 5900X vanta ben 12 core fisici e 24 thread che potranno arrivare fino a 5,1 GHz in modalità boost. Ma queste specifiche come si traducono in prestazioni? Ha provato a rispondere l’utente Twitter 9550pro. 100-000000061-08 ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 2 ottobre 2020) Trapelano i primidi AMDche mostrano tutta la potenza della nuova CPU. Impressionante è il salto di qualità nelle prestazioni single core, da sempre tallone d’Achille delle CPU AMD Dopo aver riportato le specifiche di AMD, trapelanoi prime. Ricordiamo che si tratta della probabile top di gamma dalla nuova linea di processori5000 basati sull’architettura Zen 3. In particolare AMDvanta ben 12 core fisici e 24 thread che potranno arrivare fino a 5,1 GHz in modalità boost. Ma queste specifiche come si traducono in prestazioni? Ha provato a rispondere l’utente Twitter 9550pro. 100-000000061-08 ...

