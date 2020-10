Giro d’Italia 2020, Nibali: “La condizione cresce sempre più, sono pronto” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Dopo la Tirreno-Adriatico ho sentito la condizione crescere giorno dopo giorno, già ai Mondiali mi sentivo molto meglio e adesso sono pronto per il Giro. È molto emozionante poter correre su queste strade, in Sicilia”. E’ un Vincenzo Nibali carico e determinato quello che prende la parola a due giorni dall’inizio del Giro d’Italia 2020, che partirà dalla sua Sicilia con la cronometro Monreale-Palermo e altre tappe sicule a seguire. Lo Squalo dello Stretto è tra i favoriti per la vittoria finale, ma non può fare pronostici visto che l’età non glielo permette più: “Non voglio fare pronostici, sicuramente cercherò di fare del mio meglio fino a Milano. Al via ci ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Dopo la Tirreno-Adriatico ho sentito lare giorno dopo giorno, già ai Mondiali mi sentivo molto meglio e adessopronto per il. È molto emozionante poter correre su queste strade, in Sicilia”. E’ un Vincenzocarico e determinato quello che prende la parola a due giorni dall’inizio deld’Italia, che partirà dalla sua Sicilia con la cronometro Monreale-Palermo e altre tappe sicule a seguire. Lo Squalo dello Stretto è tra i favoriti per la vittoria finale, ma non può fare pronostici visto che l’età non glielo permette più: “Non voglio fare pronostici, sicuramente cercherò di fare del mio meglio fino a Milano. Al via ci ...

giroditalia : ?? 3497,9 km, one goal: winning the #Giro d’Italia 2020 and conquer the Maglia Rosa @EnelGroupIT! ?? 3497,9 km, una… - giroditalia : ?? Eccoci al Parco Archeologico di Segesta! ?? Sta per iniziare la Teams Presentation del Giro d'Italia 2020, segui l… - giroditalia : Oggi a Segesta la cerimonia di apertura del #Giro d’Italia 2020 ?? - bicitv : La splendida Sicilia abbraccia il Giro d’Italia. Presentate le squadre, la voce dei protagonisti - ilreventino : Camigliatello Silano, il turismo lento del vino “in rosa” incontra il Giro d’Italia -

