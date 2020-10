Da Robert Fitzroy e Lewis Fry Richardson alla geoingegneria | sviluppo ed evoluzione della meteorologia

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Le nuvole ci sorvolano ogni giorno, hanno il potere di dare la vita e di toglierla, tuttavia spesso le guardiamo a malapena, oggi vogliamo parlare di quanto siano importanti e di quale sia le reale connessione tra le nuvole del cielo e quelle, moderne,terra, il famoso “cloud” che è entrato a far partevita di tutti noi. Per tuffarci tra le nuvole, il nostro viaggio inizierà da lontano, esattamente dal 1859 quando a causa di un disastroso evento l’uomo, forse per la prima volta seriamente, cominciò a studiare le nuvole: Siamo ad Anglesey, Galles, ed è il 25 Ottobre del 1859 quando una tempesta nei mari del nord causa il naufragio di una delle navi più incredibili del tempo, il Royal Charter. Fu un evento drammatico che non lasciò scampo all’imbarcazione e ...