Inzaghi | “Con Hoedt e Pereira mercato chiuso”

Vigilia di Atalanta-Lazio, test importante per entrambe le squadre al fine di conoscere il proprio stato di salute. "Affronteremo una squadra che 45 giorni fa si stava giocando una meritata semifinale di Champions League - afferma il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi - Dovremo sapere di affrontare un avversario organizzato, non semplice da affrontare. Marusic? A Cagliari ha fatto benissimo, l`ho sempre apprezzato molto. Lo scorso anno purtroppo ha avuto qualche problema fisico ma adesso è riuscito ad allenarsi con continuità.La squadra si è allenata bene, oggi pomeriggio avremo la rifinitura e valuteremo anche chi sarà della partita e chi no".Sul mercato dice: "Penso che con gli arrivi di Hoedt e Pereira il nostro mercato sia chiuso qui, ma ora la mia concentrazione non ...

