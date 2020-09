Covid-19, Walter Ricciardi: “Nessuna seconda ondata, i casi non si sono mai azzerati” (Di martedì 29 settembre 2020) Il professor Walter Ricciardi ha escluso che l’attuale frangente epidemiologico possa definirsi una seconda ondata di Covid-19, spiegandone il motivo. Il professor Walter Ricciardi, ospite della rubrica Buongiorno di Sky TG24 ha parlato dell’attuale quadro epidemiologico. L’aumento dei casi di contagio in Italia, a suo avviso, non possono essere definiti come una seconda ondata del … L'articolo Covid-19, Walter Ricciardi: “Nessuna seconda ondata, i casi non si sono mai azzerati” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 29 settembre 2020) Il professorha escluso che l’attuale frangente epidemiologico possa definirsi unadi-19, spiegandone il motivo. Il professor, ospite della rubrica Buongiorno di Sky TG24 ha parlato dell’attuale quadro epidemiologico. L’aumento deidi contagio in Italia, a suo avviso, non posessere definiti come unadel … L'articolo-19,: “Nessuna, inon simai azzerati” proviene da YesLife.it.

