Daimler - Zetsche rinuncia alla presidenza del consiglio di sorveglianza (Di lunedì 28 settembre 2020) Dieter Zetsche ha deciso di non assumere l'incarico di presidente del consiglio di sorveglianza della Daimler. Il manager ha rivelato le proprie intenzioni all'edizione domenicale della Frankfurter Allgemeine Zeitung (il principale quotidiano economico-finanziario tedesco): "Mi chiedevo se stessi facendo un servizio all'azienda. E se mi sto facendo un favore assumendo questo compito ora", ha spiegato Zetsche. "Naturalmente mi sarebbe piaciuto fare questo lavoro. Credo anche che l'avrei fatto bene. Ma alla fine ho deciso che non lo volevo, che rinuncio a questa opportunità".L'opposizione del mercato. Zetsche ha trascorso la sua intera vita professionale all'interno della Daimler e per oltre 13 anni (dall'1 gennaio del ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 28 settembre 2020) Dieterha deciso di non assumere l'incarico di presidente deldidella. Il manager ha rivelato le proprie intenzioni all'edizione domenicale della Frankfurter Allgemeine Zeitung (il principale quotidiano economico-finanziario tedesco): "Mi chiedevo se stessi facendo un servizio all'azienda. E se mi sto facendo un favore assumendo questo compito ora", ha spiegato. "Naturalmente mi sarebbe piaciuto fare questo lavoro. Credo anche che l'avrei fatto bene. Mafine ho deciso che non lo volevo, che rinuncio a questa opportunità".L'opposizione del mercato.ha trascorso la sua intera vita professionale all'interno dellae per oltre 13 anni (dall'1 gennaio del ...

Sempreverde80 : Daimler: Dieter Zetsche dice no alla carica di presidente del consiglio di sorveglianza - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Daimler: Dieter #Zetsche dice no alla carica di presidente del consiglio di sorveglianza - motorionline : #Daimler: Dieter #Zetsche dice no alla carica di presidente del consiglio di sorveglianza - ItMbenz : Daimler: Dieter Zetsche rinuncia al suo incarico di presidente del consiglio di sorveglianza #News… - dinoadduci : Daimler - Zetsche rinuncia alla presidenza del consiglio di sorveglianza -

Ultime Notizie dalla rete : Daimler Zetsche Daimler: Zetsche rinuncia alla carica di presidente del consiglio di amministrazione La Gazzetta dello Sport Dieter Zetsche non sarà presidente del consiglio di sorveglianza di Daimler

Lo storico ex CEO di Daimler rinuncia alla carica di presidente del consiglio di sorveglianza. La causa è da ricondurre ad alcune resistenze interne all’azienda ...

Daimler: Dieter Zetsche dice no alla carica di presidente del consiglio di sorveglianza

In un intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Allgmeine Zeitung Dieter Zetsche ha annunciato che non assumerà l'incarico di presidente del consiglio di sorveglianza della Daimler.La rinuncia dell ...

Lo storico ex CEO di Daimler rinuncia alla carica di presidente del consiglio di sorveglianza. La causa è da ricondurre ad alcune resistenze interne all’azienda ...In un intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Allgmeine Zeitung Dieter Zetsche ha annunciato che non assumerà l'incarico di presidente del consiglio di sorveglianza della Daimler.La rinuncia dell ...