Roma, controlli antidroga dei Carabinieri: 4 arresti in poche ore, ecco tutte le operazioni (Di domenica 27 settembre 2020) Le varie attività antidroga, messe in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, hanno portato in poche ore, all’arresto di 4 persone e alla denuncia in stato di libertà di un’altra. ecco tutte le operazioni I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, in via Michele Bonelli, hanno notato un uomo alla guida di un’utilitaria, aggirarsi con fare sospetto ed hanno deciso di sottoporlo ad un controllo. Una volta identificato il guidatore, un 38enne Romano, i militari tramite gli accertamenti effettuati alla banca dati, hanno scoperto che il 38enne non era in possesso della patente di guida, perché precedentemente revocata e che era sottoposto alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020) Le varie attività, messe in atto daidel Comando Provinciale di, hanno portato inore, all’arresto di 4 persone e alla denuncia in stato di libertà di un’altra.ledel Nucleo Operativo della CompagniaSan Pietro, in via Michele Bonelli, hanno notato un uomo alla guida di un’utilitaria, aggirarsi con fare sospetto ed hanno deciso di sottoporlo ad un controllo. Una volta identificato il guidatore, un 38enneno, i militari tramite gli accertamenti effettuati alla banca dati, hanno scoperto che il 38enne non era in possesso della patente di guida, perché precedentemente revocata e che era sottoposto alla ...

CorriereCitta : Roma, controlli antidroga dei Carabinieri: 4 arresti in poche ore, ecco tutte le operazioni - alever22 : #COVID?19, a Roma aumentano contagi e terapie intensive, ma @InfoAtac toglie controlli e vigilanza sui mezzi - Terzobinarioit : Controlli nei compro oro di Roma: sequestrati 60 chili di preziosi e argento - dgsoftwa19 : Ma '#Roma non è mai stata così bella e pulita' ???? Rischiamo la vita tutti i giorni tra buche, allagamenti, crolli,… - EmanueleDeGreg4 : RT @Luca_15_5: CALABRIA 20 SETTEMBRE CERCA CASA E HA BISOGNO DI TANTE CONDIVISIONI MARGOT, HUSKY PURA UN ANNO E MEZZO SOLO DA ROMA IN SU… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma controlli Roma, controlli per una "movida sicura": 2 bar chiusi e 10 persone multate Il Faro Online 911 Carrera 2 Coupé Gt3 kit RISERVATA

alVolante non si assume alcuna responsabilità sull’esito delle transazioni e sul loro contenuto. Per difenderti dalle truffe, leggi QUI. Cliccando il tasto “invia il messaggio”, autorizzi il sito Annu ...

Roma, 39enne ricercato arrestato durante un controllo

L'uomo è stato fermato per un controllo lungo via Pietro Rovetti, in zona Torpignattara, ed è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per droga Un uomo destinatario di un ordine di carcera ...

alVolante non si assume alcuna responsabilità sull’esito delle transazioni e sul loro contenuto. Per difenderti dalle truffe, leggi QUI. Cliccando il tasto “invia il messaggio”, autorizzi il sito Annu ...L'uomo è stato fermato per un controllo lungo via Pietro Rovetti, in zona Torpignattara, ed è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per droga Un uomo destinatario di un ordine di carcera ...