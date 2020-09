Quando i ristoratori vogliono fare i furbi | arriva il pre-conto

(Di domenica 27 settembre 2020) Si tratta di una trovata di uno deipiù noti della zona del Salento. Il pre-è un foglio che sostituisce la ricevuta fiscale, e che dunque consente di aggirare le tasse. Il mondo deiè stato, almeno in un primo momento, tra quelli più colpiti dalla crisi causata dall’emergenza Covid. Sono stati … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

canzianylla : Veramente ho capito che quando devo organizzare una cosa rompo i maroni a tutti. Amici, genitori, ristoratori, corr… - lifesavharry : RT @michele__merlo: Scusate ma son l’unico che quando guarda 4 ristoranti si commuove quando i ristoratori dicono cose belle al posto che d… - hollandscurls_ : RT @michele__merlo: Scusate ma son l’unico che quando guarda 4 ristoranti si commuove quando i ristoratori dicono cose belle al posto che d… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando ristoratori

Centropagina

Un giovane venditore ambulante era stato allontanato dai tavoli, dopo è tornato con un amico in cerca di un “regolamento di conti” PISA «Prima è venuto a vendere ai tavoli del nostro ristorante e poi ...La Filcams Cgil chiede alle parti “responsabilità” nella vertenza per tutelare i lavoratori. Chiude il Gran Caffè San Marco. Ristoratori Toscana: "È solo il primo, in centinaia faranno lo stesso" Fire ...