Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali: Osimhen e Mertens dal 1′

Napoli – Tempo permettendo, è tutto pronto al San Paolo per la sfida delle 18:00 tra Napoli e Genoa, posticipo della seconda giornata di Serie A 2020/2021. Gattuso vara un 4-2-3-1 iperoffensivo con Lozano, Mertens e Insigne alle spalle di Victor Osimhen. Sono state da poco rese note le formazioni ufficiali dei due allenatori.

formazioni ufficiali:

Napoli – (4-2-3-1) Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Zielinski, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen. All.: Gattuso.

Genoa – in attesa

