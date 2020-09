Cuneo, suv piomba su 5 pedoni in piazza: morta una donna. Arrestato l’autista per omicidio stradale (Di sabato 26 settembre 2020) È stato Arrestato per omicidio stradale e lesioni personali gravi o gravissime l’uomo di 42 anni residente a Savigliano, nel Cuneese, che ieri pomeriggio a bordo del suo suv Mercedes ha travolto una comitiva di cinque turisti in piazza Umberto I a Monforte d’Alba, uccidendo una donna e ferendo altre quattro persone, fra cui il marito della vittima. Lunedì al tribunale di Asti è prevista l’udienza di convalida dell’arresto e nella stessa giornata dovrebbero essere comunicati i risultati degli accertamenti eseguiti sull’uomo dopo l’incidente. Prima di fermarlo e di sottoporlo agli accertamenti del caso, l’automobilista è stato salvato dai carabinieri dal linciaggio di alcune persone presenti sul posto. Secondo una prima ricostruzione, ... Leggi su tpi (Di sabato 26 settembre 2020) È statopere lesioni personali gravi o gravissime l’uomo di 42 anni residente a Savigliano, nel Cuneese, che ieri pomeriggio a bordo del suo suv Mercedes ha travolto una comitiva di cinque turisti inUmberto I a Monforte d’Alba, uccidendo unae ferendo altre quattro persone, fra cui il marito della vittima. Lunedì al tribunale di Asti è prevista l’udienza di convalida dell’arresto e nella stessa giornata dovrebbero essere comunicati i risultati degli accertamenti eseguiti sull’uomo dopo l’incidente. Prima di fermarlo e di sottoporlo agli accertamenti del caso, l’automobilista è stato salvato dai carabinieri dal linciaggio di alcune persone presenti sul posto. Secondo una prima ricostruzione, ...

