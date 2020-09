Come rifarsi il nido e renderlo pronto per lo smart working

Leggi su panorama

(Di sabato 26 settembre 2020) Dopo la quarantena, la voglia di colorare le pareti, spostare i mobili e cambiare la tappezzeria è diventata una vera tendenza, battezzata con il termine anglosassone «refurbishing». Viaggio tra colori, materiali e soluzioni per sfruttare al meglio gli spazi e rinnovare completamente la casa. Per renderla un luogo a metà tra rifugio in cui coccolarsi e posto di lavoro super efficiente.La casa geniale - tutte le soluzioni per renderla ancora piùIl tormentone è partito in aprile, quindi in pieno lockdown, dal T Magazine, l'allegato del New York Times che titolava: «Is staying in the new going out?» ovvero «Lo stare a casa è il nuovo modo di uscire?». La questione, per nulla banale, ha solleticato le teorie di sociologi e antropologi ma ha anche scatenato il pensiero libero dei social, tanto che, ...