Beyond Good and Evil 2 vittima di uno sviluppo travagliato per colpa del management tossico di Michel Ancel? (Di sabato 26 settembre 2020) Qualche giorno fa, lo storico creatore di Rayman, Michel Ancel, ha shockato l'industria videoludica annunciando il suo ritiro da Ubisoft e l'intero mondo dei videogiochi, nonostante avesse in cantiere ben due giochi, Beyond Good and Evil 2 e Wild.I motivi dietro questo addio? Ancel ha dichiarato di voler seguire il suo spirito ambientalista e gestire una riserva naturale. Tuttavia, stando ad un nuovo report del quotidiano francese Libération, pare che dietro tutto questo ci sia ben altro e, guarda caso, si ricollegherebbe tutto ai ben noti casi di abusi e tossicità presenti all'interno della leadership Ubisoft.Stando all'articolo, molti sviluppatori avrebbero espresso svariate lamentele sul comportamento di Ancel durante lo sviluppo di ... Leggi su eurogamer (Di sabato 26 settembre 2020) Qualche giorno fa, lo storico creatore di Rayman,, ha shockato l'industria videoludica annunciando il suo ritiro da Ubisoft e l'intero mondo dei videogiochi, nonostante avesse in cantiere ben due giochi,and2 e Wild.I motivi dietro questo addio?ha dichiarato di voler seguire il suo spirito ambientalista e gestire una riserva naturale. Tuttavia, stando ad un nuovo report del quotidiano francese Libération, pare che dietro tutto questo ci sia ben altro e, guarda caso, si ricollegherebbe tutto ai ben noti casi di abusi e tossicità presenti all'interno della leadership Ubisoft.Stando all'articolo, molti sviluppatori avrebbero espresso svariate lamentele sul comportamento didurante lodi ...

Eurogamer_it : #BeyondGoodAndEvil2 vittima di uno sviluppo travagliato per colpa del management tossico di Michel Ancel? - GamingTalker : Abbiamo aggiornato la notizia su Michel Ancel con una sua dichiarazione e una di Ubisoft a Kotaku:… - Asgard_Hydra : Beyond Good and Evil 2 a rischio? Un'inchiesta svela grossi problemi nello sviluppo e nella gestione di Michel Ancel - Lollowitz : RT @Multiplayerit: Beyond Good and Evil 2 a rischio? Un'inchiesta svela grossi problemi nello sviluppo e nella gestione di Michel Ancel htt… - Multiplayerit : Beyond Good and Evil 2 a rischio? Un'inchiesta svela grossi problemi nello sviluppo e nella gestione di Michel Ancel -