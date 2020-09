Testo e traduzione di Confessions Of A Dopamine Addict e Wrath, i nuovi singoli degli Smashing Pumpkins prima di Cyr (Di venerdì 25 settembre 2020) Nei due nuovi singoli degli Smashing Pumpkins la band di Chicago gioca di nuovo sulla bipolarità delle scelte sonore. Lo aveva fatto con Cyr e The Color Of Love, offrendo la faccia elettropop della nuova esperienza discografica da una parte, quella post-rock e dark dall’altra. Oggi Billy Corgan e soci ritornano con Confessions Of A Dopamine Addict e Wrath. La prima è forte di sintetizzatori, beat e freschezza, la seconda ha chitarre acustiche, synth e percussioni dal tocco delicato e nervoso di Jimmy Chamberlin. Sì, perché pur soffrendo tutti l’assenza di D’Arcy Wretzky la band di Chicago non avrebbe senso senza la triade Corga-Chamberlin e James Iha. La scorsa settimana ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Nei duela band di Chicago gioca di nuovo sulla bipolarità delle scelte sonore. Lo aveva fatto con Cyr e The Color Of Love, offrendo la faccia elettropop della nuova esperienza discografica da una parte, quella post-rock e dark dall’altra. Oggi Billy Corgan e soci ritornano conOf A. Laè forte di sintetizzatori, beat e freschezza, la seconda ha chitarre acustiche, synth e percussioni dal tocco delicato e nervoso di Jimmy Chamberlin. Sì, perché pur soffrendo tutti l’assenza di D’Arcy Wretzky la band di Chicago non avrebbe senso senza la triade Corga-Chamberlin e James Iha. La scorsa settimana ...

canzoniweb : The Bakery, Melanie Martinez testo e traduzione nuovo singolo - Lello_Pastore : GHOSTS: la nuova traccia dell’album “Letter To You” di Springsteen (testo e traduzione) — Pink Cadillac… - ZAYNsandesh : RT @zaynmaliknewsIT: Zayn nella copertina di New Music Friday, su Spotify! ?Link per ascoltarla e leggere testo e traduzione: https://t.… - niallcloudss__ : RT @aangelffalls: testo e traduzione di better, traduzione by me quindi non sarà corretta al 100%, però la mandiamo per buona - hazzymazzy : RT @aangelffalls: testo e traduzione di better, traduzione by me quindi non sarà corretta al 100%, però la mandiamo per buona -

Ultime Notizie dalla rete : Testo traduzione Testo e Traduzione di The Bakery, Melanie Martinez Canzoniweb.com Coronavirus, un morto e 90 nuovi contagi in Puglia: in provincia di Foggia il numero maggiore

A fronte dei 3.299 tamponi eseguiti, i casi positivi sono stati riscontrati: 23 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 17 nella provincia BAT, 36 in provincia di Foggia, 9 in provincia di L ...

Coronavirus, contagiato dipendente dell'Amgas di Foggia

Un dipendente dell'Amgas di Foggia, che si occupa della distribuzione del gas, è risultato positivo al Covid. Ieri e sono state attivati tutti i protocolli previsti: entro lunedi' saranno sottoposti a ...

A fronte dei 3.299 tamponi eseguiti, i casi positivi sono stati riscontrati: 23 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 17 nella provincia BAT, 36 in provincia di Foggia, 9 in provincia di L ...Un dipendente dell'Amgas di Foggia, che si occupa della distribuzione del gas, è risultato positivo al Covid. Ieri e sono state attivati tutti i protocolli previsti: entro lunedi' saranno sottoposti a ...