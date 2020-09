Tale e quale show: Virginio è Diodato (video e gallery) (Di venerdì 25 settembre 2020) Nel corso della seconda puntata del 25 settembre 2020 della decima edizione di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Virginio nei panni di Diodato, con il brano “Fai rumore”, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con quarto giudice Lino Guanciale ha valutato la sua performance. Potete vedere l’esibizione di Virginio di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda. video Tale e quale show – Virginio è ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 25 settembre 2020) Nel corso della seconda puntata del 25 settembre 2020 della decima edizione di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anchenei panni di, con il brano “Fai rumore”, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con quarto giudice Lino Guanciale ha valutato la sua performance. Potete vedere l’esibizione didi stasera nelche vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.è ...

borraccino_ : @Aladino_Rm Il vero Tale e quale è finito 3-4 anni fa... - hello_itsVi : Purtroppo secondo me la voce di Diodato è molto molto particolare anche se non sembra. Virginio se l'è cavata, però… - fyrewinter : Leeno GuanciaIe a Tale e Quale ?????? - BileInvisi : Se pure mo dite che è tale quale... ?? #taleequaleshow #virginio - treracha : no raga pare zayn malik questo a tale e quale invece di diodato -