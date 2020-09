“Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro”, il Comune di Ferrara rettifica e chiarisce (Di venerdì 25 settembre 2020) “Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro“, con questo virgolettato il Comune di Ferrara ha scatenato le polemiche. Il post era comparso sull’account Instagram accompagnato dalla didascalia: “L’assunzione alcol e droghe ti rende in parte responsabile dello stupro che hai subito”. Raggiunto dalle polemiche, il Comune di Ferrara aveva rimosso il post. Non abbastanza in tempo, però, perché gli utenti avevano screenshottato e riproposto il virgolettato sulle loro bacheche costringendo il Comune di Ferrara a pubblicare una rettifica. Repubblica La notizia è stata ripresa dalla ... Leggi su bufale (Di venerdì 25 settembre 2020) “Se seisei instupro“, con questo virgolettato ildiha scatenato le polemiche. Il post era comparso sull’account Instagram accompagnato dalla didascalia: “L’assunzione alcol e droghe ti rende instupro che hai subito”. Raggiunto dalle polemiche, ildiaveva rimosso il post. Non abbastanza in tempo, però, perché gli utenti avevano screenshottato e riproposto il virgolettato sulle loro bacheche costringendo ildia pubblicare una. Repubblica La notizia è stata ripresa dalla ...

