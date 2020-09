“Ecco chi sono davvero”. Caduta libera, Gerry Scotti emozionatissimo scopre in diretta la vera identità di ‘Andrea’ (Di venerdì 25 settembre 2020) Si chiama don Andrea Rabassini ed è stato il campione di “Caduta libera”. Il simpatico don ha fatto la sua prima apparizione il 7 settembre. Solo l’11, però, è riuscito a diventare campione del quiz di Canale 5. Da quel momento non se n’è più andato, riuscendo a vincere 25mila euro. “È bello vedere qui don Andrea. In quanto telespettatore, in quanto essere umano, in quanto abitante dell’Italia ha tutto il diritto di partecipare a Caduta libera”, aveva detto Gerry Scotti nell’accogliere don Andrea, anche per scongiurare eventuali polemiche sulla partecipazione di un sacerdote a un quiz. Il don ha un passato nella finanza e un presente nella parrocchia di Rho (Milano), i dubbi su don Andrea ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Si chiama don Andrea Rabassini ed è stato il campione di “”. Il simpatico don ha fatto la sua prima apparizione il 7 settembre. Solo l’11, però, è riuscito a diventare campione del quiz di Canale 5. Da quel momento non se n’è più andato, riuscendo a vincere 25mila euro. “È bello vedere qui don Andrea. In quanto telespettatore, in quanto essere umano, in quanto abitante dell’Italia ha tutto il diritto di partecipare a”, aveva dettonell’accogliere don Andrea, anche per scongiurare eventuali polemiche sulla partecipazione di un sacerdote a un quiz. Il don ha un passato nella finanza e un presente nella parrocchia di Rho (Milano), i dubbi su don Andrea ...

beppe_grillo : MAMMA, HO PERSO LA PRIVACY! C’è chi si preoccupa delle foto dei bambini pubblicate sui social media, ma il problema… - fattoquotidiano : In Veneto eletti in Consiglio regionale due condannati, camaleonti della politica e l’uomo che insultò Kyenge: ecco… - ZZiliani : Il 23 settembre di trentacinque anni fa Giancarlo Siani, giovane giornalista napoletano, veniva ucciso a 26 anni da… - valentinacara9 : RT @giuslit: Non so chi sia Palomba che scrive su Osservatorio @Unicatt, però mi par di capire che sul #Mes non abbia le idee chiare. Dimen… - SciabolataFFP : il calcio è, come tutto ciò che è 'vivo', uno sport in continua evoluzione. Ed allora ecco perché chi dice che i d… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ecco chi Trading online: meglio investire nella formazione Fortune Italia