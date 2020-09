Suarez, tutto fatto con l’Atletico Madrid: l’annuncio Colchoneros e il saluto del Barcellona (Di giovedì 24 settembre 2020) Luis Suarez sarà presto un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. Si tratta solo di una formalità in quanto l'annuncio da parte dei rispettivi club è già arrivato. Visite mediche e poi firma per il Pistolero che dopo essere stato ad un passo dall'Italia, e dalla Juventus, firma con i Colchoneros di Diego Simeone.Suarez: annuncio e saluticaption id="attachment 982915" align="alignnone" width="760" Suarez (getty images)/captionLa svolta nella notte, quando l'Atletico Madrid ha annunciato di aver trovato l'accordo con il Barcellona e col giocatore che prima dovrà effettuare le visite mediche di rito. Dopo il comunicato dei Colchoneros, ecco anche il saluto dei blaugrana con alcuni messaggio e un filmato ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 settembre 2020) Luissarà presto un nuovo calciatore dell'Atletico. Si tratta solo di una formalità in quanto l'annuncio da parte dei rispettivi club è già arrivato. Visite mediche e poi firma per il Pistolero che dopo essere stato ad un passo dall'Italia, e dalla Juventus, firma con idi Diego Simeone.: annuncio e saluticaption id="attachment 982915" align="alignnone" width="760"(getty images)/captionLa svolta nella notte, quando l'Atleticoha annunciato di aver trovato l'accordo con ile col giocatore che prima dovrà effettuare le visite mediche di rito. Dopo il comunicato dei, ecco anche ildei blaugrana con alcuni messaggio e un filmato ...

