Matteo Salvini in diretta tv: "Mi eccito con altro, non con le elezioni regionali" (Di giovedì 24 settembre 2020) "Mi eccito con altro, non con le elezioni regionali. Ci sono 2 regioni su 7 che hanno cambiato colore, in entrambe ha vinto la Lega. Io rispetto i voti dei campani, dei pugliesi e dei toscani. Il PD non ha perso abbastanza e quindi ha vinto? Mi arrendo". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, durante 'Cartabianca' in onda su RaiTre. "Siamo il primo partito in Italia perché la gente apprezza la schiettezza e l'onestà. Qualcuno ha perso una regione e qualcuno l'ha guadagnata. Abbiamo milioni di voti di vantaggio rispetto al PD. Se ai voti della Lega aggiungiamo quelli della lista Zaia, allora la Lega è ampiamente il primo partito anche in queste elezioni regionali", ha concluso Salvini.

