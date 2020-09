Covid Francia, record storico di contagi: 16.000 in 24 ore (Di giovedì 24 settembre 2020) record storico di contagi di Covid-19 in Francia: 16.096 in 24 ore. Le nuove cifre piombano su Parigi nel pieno delle polemiche per la nuova stretta sulle regole sanitarie. Le ha... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 24 settembre 2020)didi-19 in: 16.096 in 24 ore. Le nuove cifre piombano su Parigi nel pieno delle polemiche per la nuova stretta sulle regole sanitarie. Le ha...

Internazionale : Spagna, Francia e Regno Unito sono alle prese con un aumento di casi di covid-19, mentre l’Italia sembra aver fatto… - Tg3web : In tutta Europa si assiste a un aumento costante dei casi da covid-19, 'Gli Stati agiscano', avverte la Commissione… - HuffPostItalia : La crisi Covid in Francia si fa politica: sindaci contro Macron - LenaPoros : RT @ilmessaggeroit: #covid #francia, record storico di contagi: 16.000 in 24 ore - giannettimarco : RT @ilmessaggeroit: #covid #francia, record storico di contagi: 16.000 in 24 ore -