Si apre una nuova stagione di riforme per il governo: dopo la vittoria del Sì, la maggioranza deve mettere in ordine le sue priorità. Nell'agenda ci sono due elementi principali: da una parte la legge elettorale, dall'altra la riforma costituzionale. Resta da capire quale verrà votata per prima, ma soprattutto Cosa proporranno i partiti sia … L'articolo Cosa succede dopo la vittoria del Sì, i nodi da sciogliere nel governo proviene da www.meteoweek.com.

meb : La mia chiacchierata con La Stampa sul voto e su cosa succede adesso. - matteosalvinimi : #Salvini: Quello delle Regioni è un voto molto concreto. Cosa succede se in Toscana vince la Lega? Sarò contento pe… - Avvenire_Nei : #Referendum Taglio parlamentari, ha vinto il Sì, cosa succede ora - GhostdogRunner : RT @Asiablog_it: Cosa succede a #HongKong: battaglia per la libertà ???? In gioco c’è l’autonomia dell'ex colonia britannica, hub finanziari… - S4b_ina : RT @mamacita1204: cioè noi stiamo così dopo un like, non immagino cosa dovesse succede se louis o zayn pubblicassero una foto assieme -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede Cosa succede intanto nel mondo Internazionale Milan, Ibrahimovic positivo al Coronavirus

Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Coronavirus. Il centravanti svedese, dopo un giro di tamponi svolto nelle ultime ore, è risultato essere positivo al Covid-19 come riportato da Sky Sport in ...

Trump e la strategia del sospetto sul voto. Anche la Corte Suprema diventa un'arma

Dichiarazione dopo dichiarazione, il presidente Usa Donald Trump si sta spingendo sempre più in là nella sua campagna di discredito del voto per posta, quest’anno più diffuso a causa della pandemia. C ...

