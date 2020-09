Calciomercato Juventus, affare Emerson Palmieri: l’agente svela il futuro (Di giovedì 24 settembre 2020) Tra i tanti nomi accostati alla Juventus in questa sessione di mercato, uno che ha preso piede negli ultimi giorni è quello di Emerson Palmieri. Il terzino italiano potrebbe essere in partenza dal Chelsea, soprattutto perchè dopo la campagna acquisti faraonica dei blues non troverebbe più molto spazio. Il club londinese sarebbe ben disposto a cedere il giocatore, per rimpinguare le casse da cui hanno attinto non poco. Non è casuale, infatti, che il Chelsea avrebbe aperto ad un’ipotesi di prestito con obbligo di riscatto, che però ancora non convincerebbe gli acquirenti, tra i quali la Juventus. Per il giocatore è intervenuto il suo agente Fernando Garcia, che ha voluto mettere in chiaro la posizione del suo assistito. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tra i tanti nomi accostati allain questa sessione di mercato, uno che ha preso piede negli ultimi giorni è quello di. Il terzino italiano potrebbe essere in partenza dal Chelsea, soprattutto perchè dopo la campagna acquisti faraonica dei blues non troverebbe più molto spazio. Il club londinese sarebbe ben disposto a cedere il giocatore, per rimpinguare le casse da cui hanno attinto non poco. Non è casuale, infatti, che il Chelsea avrebbe aperto ad un’ipotesi di prestito con obbligo di riscatto, che però ancora non convincerebbe gli acquirenti, tra i quali la. Per il giocatore è intervenuto il suo agente Fernando Garcia, che ha voluto mettere in chiaro la posizione del suo assistito. LEGGI ANCHE:...

