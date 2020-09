“Araba di m…” e giù botte | 13enne insultata e picchiata prima della festa di compleanno “Vittima dei bulli razzisti da un anno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 settembre 2020) “Araba di m… Tornate al vostro Paese. Figli di pu…”.“. E poi giùdi unadi. E’ la fine di una storia dismo durata un anno e finita con un’ultima esplosione di violenza. La colpavittima, una ragazzina di 13 anni: il colorepelle. Una vicenda incredibile per un fatto che avviene nel 2020 in una capitale di Stato, Roma, quartiere Collatino. Dopo l’ultimo episodio tutto è finito all’attenzione dei carabinieri. Come raccontano i giornali romani l’inizio di questa storia è stato nel settembre 2019 quando la vittima, allora dodicenne, è stata presa di mira da compagni di scuola superiore più grandi di lei. Le continue vessazioni ...