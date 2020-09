Traffico Roma del 23-09-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 settembre 2020) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati l’appuntamento con ilcode per un incidente sulla via Nomentana tra l’incrocio con via Casale di San Basilio e via Dante da Maiano zona Santa Rita auto in fila perInvece sul Raccordo Anulare tra le uscite Ardeatina e Lanina in carreggiata esterna code peranche in interna dalla centrale del latte al bivio per la 23 poi a seguire tra Lanina e l’abbiaintenso con code anche sul tratto Urbano della A24 tra le uscite Togliatti e Tor Cervara direzione raccordo anulare incolonnamento poi sulla tangenziale Tra Corso di Francia e viale della Moschea e poi a seguire sempre in direzione San Giovanni tra la Tiburtina il video per la A24 è tra San Lorenzo e viale ...