Salvini, un uomo meno solo al comando (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tutti i territori portano a Roma, intesa come Campidoglio, ma anche e soprattutto come Palazzo Chigi. E la strada verso l'obiettivo passa per una parola che a Matteo Salvini ha sempre dato l'orticaria: collegialità. In una botta sola, sulla scia della "mancata vittoria" alle Regionali, la Lega si dota di ben due nuovi organismi. Un coordinamento regionale tra i territori, una specie di "cabina di regia" o "governo ombra" - anche se ai leghisti questa definizione non piace - che dalla periferia raggiunga il centro senza lasciare aree di eccessiva "autogestione". E comincia a lavorare su una segreteria politica, che sarà varata ufficialmente tra 10-15 giorni e che affiancherà il leader nella definizione dell'agenda politica. Come quella che, all'epoca di Umberto Bossi, era guidata ...

Se non la fine di un uomo solo al comando, è comunque l’inizio della ... Giancarlo Giorgetti con cui il saluto è stato affettuoso – Matteo Salvini ha tracciato la road map per i prossimi due anni e ...

Toti: "Salvini superi ruolo di leader di partito". Rixi: "Senza di lui, non sarebbe dov'è"

Liguria - "Da lui e dai suoi mi aspettavo sorrisi e brindisi e non i musi lunghi che ho visto in questi giorni. Questa dovrebbe essere la differenza tra il segretario di un partito e il leader di uno ...

Se non la fine di un uomo solo al comando, è comunque l'inizio della ... Giancarlo Giorgetti con cui il saluto è stato affettuoso – Matteo Salvini ha tracciato la road map per i prossimi due anni e ...