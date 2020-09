Padre Pio | le date più importanti della sua storia

Leggi su zon

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Proclamato Santo il 16 Giugno 2002,Pio moriva la notte del 23 Settembre 1968: spirò dopo aver recitato per intero il rosarioPio, al secolo Francesco Forgione, è nato a Pietrelcina (piccolo paeseprovincia di Benevento) il 25 Maggio 1887. Il, Orazio, si trasferì ben presto in America con l’obiettivo di mettere da parte un pò di soldi per sè e per la sua famiglia. Francesco, che già da piccolo era attanagliato da misteriosi malesseri fisici trovando sollievo solo quando si appartava in luoghi solitari per pregare, crebbe dunque (insieme ai suoi sei fratelli) insieme alla mamma Maria Giuseppina. Il 10 Agosto 1910,Pio venne ordinato sacerdote al culmine di un percorso tutt’altro che facile, puntellato dal suo cagionevole ...