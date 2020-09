Milan-Bodo/Glimt, probabili formazioni e dove vederla in TV (Di mercoledì 23 settembre 2020) Orario e dove vedere Milan-Bodo/Glimt Milan-Bodo/Glimt si giocherà Giovedì 25 settembre alle 20:30(ora italiana) allo Stadio San Siro. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. probabili formazioni Milan-Bodo-Glimt Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Kessie, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Saelemaekers; Ibrahimovic. Bodo-Glimt (4-3-3): Haikin; Konradsen, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge. All.: Knutsen Come ci arriva il Milan il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 settembre 2020) Orario evederesi giocherà Giovedì 25 settembre alle 20:30(ora italiana) allo Stadio San Siro. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN.(4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Kessie, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Saelemaekers; Ibrahimovic.(4-3-3): Haikin; Konradsen, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge. All.: Knutsen Come ci arriva ilil ...

AntoVitiello : Il #Milan giovedì affronterà in #EuropaLeague il Bodo/Glimt a San Siro, in caso di passaggio del turno il 1 ottobre… - sowmyasofia : Milan-Bodo/Glimt, probabili formazioni e dove vederla in TV - la_rossonera : Ci siamo ?? Il Milan affronterà il Bodo/Glimt nel terzo turno preliminare di Europa League. La partita si giocherà d… - PianetaMilan : #VIDEO - #MilanGlimt, @EuropaLeague: la presentazione del match - #UEL #EuropaLeague @acmilan #ACMilan #Milan… - sportli26181512 : Verso l'Europa League: domani San Siro tornerà ad essere senza tifosi: Domani sera il Milan sarà impegnato nel terz… -