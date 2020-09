Bayern, Flick: “Siviglia vinto con merito Europa League. Götze? Gli chiamo perchè è in difficoltà ma non è tema mercato” (Di mercoledì 23 settembre 2020) La nuova stagione è cominciata da pochi giorni dopo che appena un mese fa si è chiusa trionfalmente quella vecchia, ma il Bayern ha ancora fame ed è nelle condizioni di sollevare subito il primo trofeo. I bavaresi domani infatti disputeranno la finale della Supercoppa europea a Budapest contro il Siviglia. Alla vigilia del match queste le parole in conferenza stampa del tecnico del Bayern Hansi Flick: "Il Siviglia ha vinto meritatamente l'Europa League. E' una squadra matura e forte tatticamente. Il suo allenatore sta facendo un ottimo lavoro. Sarà una partita intensa. Entrambe le squadre hanno molto da offrire, dunque possiamo aspettarci una gara di altissimo livello. Vogliamo prepararci al meglio. Penso che le squadre saranno pronte ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020) La nuova stagione è cominciata da pochi giorni dopo che appena un mese fa si è chiusa trionfalmente quella vecchia, ma ilha ancora fame ed è nelle condizioni di sollevare subito il primo trofeo. I bavaresi domani infatti disputeranno la finale della Supercoppa europea a Budapest contro il Siviglia. Alla vigilia del match queste le parole in conferenza stampa del tecnico delHansi: "Il Siviglia hameritatamente l'. E' una squadra matura e forte tatticamente. Il suo allenatore sta facendo un ottimo lavoro. Sarà una partita intensa. Entrambe le squadre hanno molto da offrire, dunque possiamo aspettarci una gara di altissimo livello. Vogliamo prepararci al meglio. Penso che le squadre saranno pronte ...

ItaSportPress : Bayern, Flick: 'Siviglia vinto come merito Europa League. Götze? Gli chiamo perchè è in difficoltà ma non è tema me… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#BayernMonaco - #Gotze può tornare: la chiamata di #Flick ??#CMITmercato - FcInterNewsit : Bayern Monaco, Flick elogia il Siviglia: 'Ha meritato di vincere l'Europa League' - fede_200_ : @tonyvaipiano Non lo sapremo mai, a meno che Flick non decida di allenare altrove, ma dubito. Rimango dell’opinione… - calciomercatoit : ??#BayernMonaco - #Gotze può tornare: la chiamata di #Flick ??#CMITmercato -