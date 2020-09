Tasmania, centinaia di balene spiaggiate: morte più di 90 (Di martedì 22 settembre 2020) Sono centinaia le balene spiaggiate a Macquarie Harbour, una baia chiusa della Tasmania, isola a sud dell'Australia: 90 animali sono già morti e altri 180 rischiano di non farcela. Sono stati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 settembre 2020) Sonolea Macquarie Harbour, una baia chiusa della, isola a sud dell'Australia: 90 animali sono già morti e altri 180 rischiano di non farcela. Sono stati ...

Agenzia_Italia : Centinaia di balene si sono spiaggiate in Tasmania - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Centinaia di balene si sono spiaggiate in Tasmania - sardanews : Centinaia di balene bloccate in Tasmania - Faby_Nava77 : RT @Agenzia_Italia: Centinaia di balene si sono spiaggiate in Tasmania - klaudio_8 : RT @Agenzia_Italia: Centinaia di balene si sono spiaggiate in Tasmania -