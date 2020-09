Paragone: “Ha vinto il Sì, ma il M5S sparirà. Ormai è una Coca Cola sgasata” (Di martedì 22 settembre 2020) Ha vinto il sì ma il Movimento Cinque Stelle non ha molti motivi per sorridere, anzi. Questo il succo dell’analisi fatta all’Adnkronos dal senatore Gianluigi Paragone, leader di Italexit – No Europa per l’Italia, all’indomani del voto del 20 e 21 settembre: “Il referendum non è una vittoria del M5S. Avrebbe vinto comunque il sì, era stra-scontato. Il Movimento andrà a scomparire perché ha un’idea scarsa della politica. Non è la vittoria di Di Maio ma la sconfitta della politica, che è stata mangiata dalla finanza e dai poteri forti”. Paragone ha poi tratteggiato un futuro tutt’altro che roseo per il M5S: “Visto che il Movimento non ha elaborato una tesi, la cosa più facile è dire ... Leggi su ilparagone (Di martedì 22 settembre 2020) Hail sì ma il Movimento Cinque Stelle non ha molti motivi per sorridere, anzi. Questo il succo dell’analisi fatta all’Adnkronos dal senatore Gianluigi, leader di Italexit – No Europa per l’Italia, all’indomani del voto del 20 e 21 settembre: “Il referendum non è una vittoria del M5S. Avrebbecomunque il sì, era stra-scontato. Il Movimento andrà a scomparire perché ha un’idea scarsa della politica. Non è la vittoria di Di Maio ma la sconfitta della politica, che è stata mangiata dalla finanza e dai poteri forti”.ha poi tratteggiato un futuro tutt’altro che roseo per il M5S: “Visto che il Movimento non ha elaborato una tesi, la cosa più facile è dire ...

