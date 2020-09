Zendaya di Euphoria vince l’Emmy 2020 come miglior attrice, l’emozionante video: “Speranza nei giovani” (Di lunedì 21 settembre 2020) Colpo di scena agli Emmy 2020: è Zendaya di Euphoria ad aggiudicarsi il premio come miglior attrice protagonista in una serie drammatica, strappando la vittoria a Jennifer Aniston (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown), Jodie comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark) e Sandra Oh (Killing Eve). In un’edizione particolare a causa della pandemia di Covid-19, tutti i protagonisti degli Emmy 2020 hanno seguito la serata in collegamento ciascuno dalle proprie case. Zendaya si è mostrata insieme alla sua famiglia, comodamente seduta nel salottino di casa (ma senza dimenticare il glamour). Con il suo epico Emmy, l’attrice e cantante è anche la più giovane a ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Colpo di scena agli Emmy: èdiad aggiudicarsi il premioprotagonista in una serie drammatica, strappando la vittoria a Jennifer Aniston (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown), Jodier (Killing Eve), Laura Linney (Ozark) e Sandra Oh (Killing Eve). In un’edizione particolare a causa della pandemia di Covid-19, tutti i protagonisti degli Emmyhanno seguito la serata in collegamento ciascuno dalle proprie case.si è mostrata insieme alla sua famiglia, comodamente seduta nel salottino di casa (ma senza dimenticare il glamour). Con il suo epico Emmy, l’e cantante è anche la più giovane a ...

Zendaya Maree Stoermer Coleman nasce il 1º settembre 1996 a Oakland, in California, ed è l'unica figlia di Claire Marie (Stoermer) e Kazembe Ajamu (nato Samuel David Coleman), ma ha cinque fratelli pi ...

Zendaya e John David Washington hanno recitato in un film girato in gran segreto, dal titolo “Malcolm & Marie”. Una pellicola diretta da Sam Levinson, noto al grande pubblico per aver diretto la serie ...

Malcom & Marie diretto da Sam Levinson, creatore di Euphoria, con nel cast Zendaya, che ha già lavorato con Levinson proprio in Euphoria dove cui è protagonista, e John David Washington uscirà su Netf ...

