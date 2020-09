Torino: sindaca Appendino (M5S) condannata per falso ideologico (Di lunedì 21 settembre 2020) La sentenza odierna, a livello pratico non determina per Appendino alcun impedimento a concludere nella primavera 2021 i suoi cinque anni da sindaca. L'insidia maggiore, tra i 4 capi d'imputazione, erano i due per abuso d'ufficio sui bilanci 2016 e 2017. La giudice Pfiffner non ha ritenuto che sussistesse l'abuso Leggi su firenzepost (Di lunedì 21 settembre 2020) La sentenza odierna, a livello pratico non determina peralcun impedimento a concludere nella primavera 2021 i suoi cinque anni da. L'insidia maggiore, tra i 4 capi d'imputazione, erano i due per abuso d'ufficio sui bilanci 2016 e 2017. La giudice Pfiffner non ha ritenuto che sussistesse l'abuso

