Quando il calcio è poesia e la poesia è il calcio

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ilè un linguaggio con i suoi poeti e prosatori.Lo sosteneva uno dei più importanti intellettuali italiani del secolo scorso, Pier Paolo Pasolini, che aveva con il gioco del pallone un rapporto sentimentale. E in quest’anno strano, condizionato dal covid, in cui ilsembra non essersi mai fermato se non per il lockdown, e mentre mezza Italia ha appena finito di fare l’asta del fantaper il nuovo campionato di Serie A, che è iniziato giusto lo scorso weekend, io vorrei occuparmi di alcuni di questi poeti del.Per Pasolini, che era scrittore e regista, ma anche e forse soprattutto poeta, ilera addirittura “l’ultima rappresentazione sacra del ...