Franco Oppini contro Alba Parietti | accuse gravissime

(Di domenica 20 settembre 2020)non le manda a dire all’Nazionale: “Fai più la madre e meno la”, ha tuonato l’attore. La lite verbale avvenuta in diretta al Grande Fratello Vip trae Patrizia De Blanck, durante la seconda puntata del reality, è stata tra gli argomenti affrontati nel salotto di Domenica Live.

zazoomblog : Franco Oppini contro Alba: “Fai più la madre e meno la Parietti” - #Franco #Oppini #contro #Alba: #madre - Ifederik1 : RT @domenicalive: 'Era la serata di Francesco, era lui il protagonista...' Franco Oppini sulla telefonata di Alba Parietti al #GFVIP #Do… - domenicalive : 'Era la serata di Francesco, era lui il protagonista...' Franco Oppini sulla telefonata di Alba Parietti al #GFVIP… - Franco_Giova : Ma #Oppini quante volte ha già detto che vende auto? #gfvip - chooseIove_ : @ginnygi Francesco Oppini figlio di Alba Parietti e Franco Oppini e fa le telecronache su 7gold -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Oppini

"Ogni tanto dico lascialo un po' respirare sto ragazzo - continua Oppini che conclude - non è più un ragazzo c'ha quasi 40 anni".Franco Oppini all'attacco dell'ex moglie Alba Parietti. La polemica si è consumato nel salotto di Canale5 di Barbara D'Urso "Domenica Live", durante la puntata del 20 settembre. Il comico infatti ha c ...Franco Oppini, ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, ha detto la sua sulla lite verbale avvenuta in diretta al Grande Fratello Vip tra l’ex moglie Alba Parietti e Patrizia De Blanck (l’episodio è ...