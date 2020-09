Verona-Roma, niente spettatori al Bentegodi: tempi troppo ristretti per la riapertura (Di sabato 19 settembre 2020) Verona-Roma non sarà aperta al pubblico. Nonostante l’ordinanza della regione Veneto che consente la riapertura dello stadio Bentegodi vista la possibilità di vedere fino a mille spettatori negli eventi sportivi all’aperto, la società scaligera ha deciso di non usufruire di questa chance per via delle tempistiche troppo ristrette per organizzare vendita di biglietti e assistenza interna con steward sugli spalti. Per questo motivo, almeno nella prima giornata, come riportato all’Ansa da fonti Hellas, niente tifosi allo stadio. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020)non sarà aperta al pubblico. Nonostante l’ordinanza della regione Veneto che consente ladello stadiovista la possibilità di vedere fino a millenegli eventi sportivi all’aperto, la società scaligera ha deciso di non usufruire di questa chance per via dellesticheristrette per organizzare vendita di biglietti e assistenza interna con steward sugli spalti. Per questo motivo, almeno nella prima giornata, come riportato all’Ansa da fonti Hellas,tifosi allo stadio.

