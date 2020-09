USA | è morta Ruth Bader Ginsburg | seconda giudice donna della Corte Suprema divenuta icona pop

(Di sabato 19 settembre 2020) Lanella storia degli Stati Uniti d’America a far parte del massimo organo giudiziario,, conosciuta con l’appellativo di “Notorious RBG”, non è riuscita a sconfiggere il cancro. Aveva 87 anni. “Non ci sarà mai un’altra come lei” Nella notte tra il 18 ed il 19 settembre, si è spenta, la(dopo Sandra Day O’Connor) a sedere tra i membriin America: ha perso la sua battaglia contro il tumore al pancreas. Tuttavia, la– ed– nella sua vita di battaglie ne ...

New York, 19 set 12:29 - (Agenzia Nova) - È morta Ruth Bader Ginsburg, giudice della Corte suprema degli Stati Uniti. Il decesso, avvenuto ieri, è stato annunciato dalla Corte. Bader Ginsburg aveva 87 ...Il giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg è morta a 87 anni, in seguito a complicazioni per un tumore al pancreas. Nominata da Bill Clinton, era alla Corte Suprema dal 1993. Nata a Brooklyn i ...